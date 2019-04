Dans un tournoi qui a regroupé 8 pays, l’Algérie a devancé la Tunisie (3 or, 4 argent, 1 bronze) et le Sénégal (1 argent, 4 bronze). La sélection algérienne de kung fu s’est adjugée la première place en décrochant neuf médailles (6 or, 3 argent).

A l’issue du Championnat d’Afrique de kung-fu traditionnel, les organisateursont programmé un deuxième tournoi continental dédié au Sanda qui a débuté samedi et prendra fin ce dimanche.

Outre l’Algérie et la Tunisie (pays hôte), la compétition regroupe les athlètes de six autres nations : Le Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria, Niger, Libye et Centrafrique.

Les épreuves se déroulent dans un hôtel de la ville de Hammamet qui appartient à la région de Cap-Bon où ce sport connaît un grand engouement, avec pas moins de six associations (Fondek Jedid, Béni Khiar, Korba, Kélibia, Tazarka et Barraket Essahel).

