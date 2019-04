Décisif avec l’Amiens SC depuis son retour de blessure, Moussa Konaté était présent ce vendredi en conférence de presse pour évoquer le match à venir contre l’ASSE. L’attaquant sénégalais compte bien afficher le même état d’esprit que lors des précédentes rencontres afin de jouer le coup à fond face aux Verts demain.

C’est très probablement l’équipe la mieux classée en Ligue 1 Conforama que les Picards vont rencontrer d’ici la fin de saison. Demain, l’Amiens SC va tenter de prolonger sa série d’invincibilité face à l’ASSE, candidat assumé à une place européenne en fin de saison. Un défi de taille pour les coéquipiers de Moussa Konaté, qui ne veut pas se focaliser sur le niveau de son adversaire avant de disputer la rencontre. « On sait bien que Saint-Etienne pourrait aller chercher une place en Europa League mais je sais surtout que l’on veut garder notre place en Ligue 1 Conforama, affirme l’attaquant amiénois, J’ai confiance en mes coéquipiers et on jouera le match demain pour gagner. »

Si les protégés de Christophe Pélissier n’ont pas encore fait chuter une équipe du top 5 cette saison, l’avant-centre picard reste convaincu que son équipe est capable de faire un coup ce samedi. « L’année dernière, on avait réussi à accrocher le PSG (NDLR : nul 2-2), rappelle l’ancien joueur de Sion, Je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient misé sur nous à ce moment-là et je suis persuadé que l’on peut faire un gros match contre n’importe quelle équipe avec ce groupe. »

Cette partie face aux Verts est la deuxième étape (après Bordeaux) de la série de rencontres consécutives qui se conclura à la fin du mois de Mai contre Guingamp. « Il faudra rester concentré sur chaque détail à chaque match, juge Konaté, Toutes les rencontres seront importants jusqu’à la fin de saison. » Des oppositions décisives que l’attaquant ne veut toutefois pas aborder de manière trop frileuse. « Il faut toujours rester méfiant, tout en gardant confiance en nos capacités, juge le principal intéressé, On doit continuer à aller de l’avant et garder cette ambition. »

Pour ce faire, l’Amiens SC pourra compter sur son meilleur buteur cette saison, de retour en pleine possession de ses moyens après sa longue blessure. « Chaque week-end, je retrouve un peu plus mes sensations, décrit l’international sénégalais, Il y avait un peu de fatigue face à Bordeaux en raison des voyages durant la trêve mais je me sens bien cette semaine. »

Demain soir, Konaté ne sera pas entouré pour la dernière fois de Serhou Guirassy, qui purgera son ultime match de suspension ce week-end. « C’est vrai que j’avais trouvé une bonne complémentarité avec lui, avoue l’attaquant picard, Mais on sait que l’on peut également être performant quand il n’est pas là et toute l’équipe contribue bien offensivement depuis plusieurs matchs. »

