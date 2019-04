Le plus célèbre des rallye-raid, disputé depuis 2009 en Amérique du Sud va à nouveau changer de continent pour s’installer en Arabie Saoudite à partir de 2020, selon Reuters.

Le climat d’incertitude et les menaces terroristes en Afrique avaient poussé ASO (organisateur de la course) à déplacer sa course en Amérique du Sud il y a 10 ans. Cette fois, ce sont des incertitudes économiques qui poussent les organisateurs à trouver un autre pays hôte, précise l’agence de presse.

Pour rappel, l’édition 2019 est la première à s’être déroulée dans un seul pays (Pérou), après que les négociations ont échoué avec l’Equateur, le Chili et la Bolivie. Le nouveau directeur de la course, David Castera a signé un accord de 5 ans avec l’Arabie Saoudite, nouveau pays hôte de l’épreuve donc, jusqu’en 2024.

source: pressafrik