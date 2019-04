Une fois n’est pas coutume. Le plus gros intérêt de cette 20ème journée de la Ligue 2 de football se situera en bas de tableau, avec deux « matches de la peur » impliquant directement les 4 équipes les moins bien classées du championnat.

En cette dernière ligne droite, toute contreperformance risque de se payer cher à l’arrivée. D’où l’intérêt de ces affrontements directs entre équipes mal barrées. A commencer par un certain Yeggo – Port, soit l’explication entre le 12ème avec 17 points et le 13ème avec 15 points. Le perdant risque de se compliquer la vie pour le reste du parcours. Idem pour DUC (11ème, 20 points) – ETICS (14ème, 8 points). Encore que les « Etudiants » ne sont pas aussi menacés que les « Phosphatiers » qui, eux, n’ont plus le droit à l’erreur.

Pour le reste, Diambars qui a retrouvé son fauteuil de leader à la faveur de son large succès (6 – 0) face à l’Etics en match en retard, visera à conforter sa position à domicile devant Keur Madior (10ème, 21 points). L’EJ Fatick (3ème, 34 points) accueille l’US Ouakam (6ème, 27 points) avec l’ambition de rester sur le podium et le Guédiawaye FC (5ème, 27 points) voudra s’imposer face à Amitié FC (4ème, 31 points) pour revenir à une longueur d’elle. Les deux autres matches auront lieu lundi.

Le programme :

Dimanche 7 avril

stade Fodé Wade à 17 h : Diambars – Keur Madior ;

stade Massène Sène à 17h : EJ Fatick – US Ouakam ;

stade Amadou Barry à 15h : Guédiawaye FC – Amitié FC ;

stade Alassane Djigo à 15h30 Yeggo – Port ; à 17h45 Duc – Etics

Lundi 8 avril

stade Caroline Faye à 16h Africa Promo Foot – Jamono de Fatick ; à 18h CNEPS – Renaissance

La LSFP