OFFICIEL – Liverpool : Sadio Mané joueur du mois de Mars

Les cinq buts sont arrivés en l’espace de sept jours à peine : Burnley et Bayern Munich, suivis de son 20e de la saison, toutes compétitions confondues, lors de la victoire 2-1 de Fulham.

Quand on lui a demandé si Mars était son meilleur mois individuel pour le club à ce jour, Mane a confié au site web officiel du club : «Je dirais que c’était l’un des meilleurs. Je suis heureux de gagner le prix.

«Ce fut l’un des meilleurs mois individuels pour chaque joueur car nous avons très bien réussi et gagné presque tous les matchs. C’était un bon mois.

«Obtenir cela des supporters est quelque chose d’incroyable. La seule chose que je fais est de donner le meilleur de chaque match, de marquer des buts et d’aider mon équipe à remporter les matchs. Je suis impatient de gagner plus de matchs avec l’équipe. »

'We are in two different competitions and we want to win all of them. We are going to give everything together to get it.' 👊🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2019