Sur son petit nuage après sa victoire en finale de Coupe de la Ligue ce week-end, Strasbourg, qui a présenté le trophée au Stade de la Meinau aujourd’hui, a corrigé le Stade de Reims d’Edouard Mendy, le portier sénégalais (4-0).

Auteur d’une saison exceptionnelle jusqu’ici dans les cages Rémoises, Edouard Mendy vient de prendre cher face au Racing Club de Strasbourg. En effet, avec une bonne entame de match, le Stade de Reims va craquer en fin de première période par l’ouverture du score de Da Costa (45+3).

Dès le début de la seconde période, Edouard Mendy va concéder un second but, pour ensuite sombrer au stade de la Meinau (0-4). cette défaite risque de faire mal au moral. Le score, plutôt lourd, ne reflète pas la bonne première période des hommes de David Guion, beaucoup trop découverts dans le second acte. Les Champenois perdent là leur sixième match de la saison et perdent des points précieux dans la course à l’Europe.

