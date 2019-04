Le Real Madrid travaille déjà activement afin de trouver un remplaçant à son joueur en cas de départ, avec notamment Kalidou Koulibaly.

Cependant, Zinédine Zidane ne semblerait pas disposé à se séparer de son joueur. Présent en conférence de presse ce mardi, Zinédine Zidane a tenu à faire une annonce forte concernant les rumeurs de ses derniers jours concernant une envie de départ de Raphael Varane.

« Varane veut-il changer d’air ? Je n’imagine pas un Real Madrid sans Varane. Il est jeune et il est très bon. Des choses se disent, mais je le vois bien et il ne m’a rien dit. Actuellement, il est dans le meilleur club du monde, il le sait et je le vois bien ici. (…) Il aurait dit qu’il voulait partir. Il n’a rien dit à ce sujet et ce que je veux, c’est qu’il reste au Real Madrid « a ainsi déclaré le coach merengue.

