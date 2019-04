Le capitaine des Lions à la CAN 1986, Amadou Diop « Boy Bandit », dit se voir en Krépin Diatta, qu’il considère comme le chaînon qui manquait à l’équipe nationale du Sénégal.

«Entre samedi et ce mardi, il a démontré qu’il est utile à ce groupe, il a amené cette dose de technicité et de vitesse qui manquaient au milieu de terrain », a expliqué l’ancien milieu du Jaraaf et de l’équipe nationale dans les années 1980. « Quand je le vois jouer, je me vois à travers lui et tous ceux qui m’ont vu évoluer pourront vous le confirmer », a dit « Boy Bandit », ancien entraîneur du Jaraaf, qui a porté pendant plusieurs années le brassard de capitaine des Lions. Il se dit convaincu que l’attaquant sénégalais de Bruges (Belgique), après ses deux sorties avec les Lions contre Madagascar et le Mali, est devenu indispensable aux Lions. « D’ailleurs, quand vous écoutez des cadres comme Kalidou (Koulibaly) de la sélection, vous vous rendez compte que le gosse a séduit même en interne », a commenté l’ancien milieu de terrain, spectateur attentif du match amical remporté (2-1) par le Sénégal aux dépens du Mali, mardi, au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Contre Madagascar, Krépin Diatta a non seulement apporté sa technique, mais il a en plus été disponible pour ses partenaires, n’hésitant pas à aller chercher le ballon dans les pieds de ses adversaires, a analysé l’ancien joueur reconverti en technicien. « Cela veut dire qu’il a confiance en lui », soulignant en faisant observer que le football « n’est pas une question d’âge mais uniquement de talent ». « Vous voyez un Mbappé, à 20 ans seulement, il est devenu un joueur indispensable à l’équipe de France », a indiqué Amadou Diop. Selon lui, l’attaquant de Bruges, s’il est mis en confiance, fera des merveilles avec cette équipe nationale du Sénégal. Boy Bandit a de plus salué « la liaison technique » entre le nouvel arrivant et les attaquants, dont le leader technique de l’équipe du Sénégal, Sadio Mané. « Contre Madagascar et ce soir (mardi), il a cherché à le servir dans les conditions optimales », a commenté ’’Boy Bandit’’.

Auteur d’une performance saluée par les observateurs pour sa première titularisation contre Madagascar, Krépin Diatta, a donné le ballon de l’égalisation à Sadio Mané contre le Mali, avant d’initier l’action ayant conduit à l’origine du but de la victoire dans les arrêts de jeu de cette rencontre amicale. Aliou Cissé, interrogé sur la performance du jeune footballeur, estime que Krépin Diatta est le futur de la sélection nationale.

source: sudonline