Au terme d’un match soporifique, les Strasbourgeois ont remporté samedi, à Villeneuve-d’Ascq, leur troisième Coupe de la Ligue, après 1997 et 2005, aux tirs au but (0-0, 4-1 aux t.a.b.).

Le Racing Club de Strasbourg enrichit son palmarès. Après ses sacres en 1997 et en 2005, le club alsacien remporte une troisième Coupe de la Ligue. C’est autant que l’Olympique de Marseille (2010, 2011 et 2012) et les Girondins de Bordeaux (2002, 2007 et 2009). Rappelons que le Paris Saint-Germain reste loin devant avec ses 8 trophées gagnés dans cette compétition.

En tant que vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Racing Club de Strasbourg aura l’opportunité de jouer l’Europa League la saison prochaine. Du moins si le club alsacien parvient à passer les obstacles qui l’attendent. En effet, les hommes de Thierry Laurey devront disputer deux tours préliminaires ainsi qu’un barrage, soit trois étapes en confrontation aller-retour.

Un long parcours qui débutera le jeudi 25 juillet, près de deux semaines avant le coup d’envoi du championnat. Autant dire que les vacances seront courtes pour les Strasbourgeois.

Maxifoot