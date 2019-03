Courtisé par les plus grands clubs européens, l’international sénégalais, Kalidou Koulibaly, qui a rejoint Naples en provenance de Genk depuis 2014, disputera ce dimanche, son 150e match en Série A face à la Roma, au Staduim Olimpico.

Ce dimanche, en Série A, le choc de la semaine opposera la Roma et le Naples de Kalidou Koulibaly. Arrivé en 2014 du côté de Naples, Kalidou Koulibaly va fêté cet après-midi au Staduim Olimpico son 150e match avec les Partenopeis en Série A.

L’ancien de Metz a eu à remporter une Super Coupe d’Italie, en 2014, pour sa première saison avec Naples. Actuellement, homme de base de la défense napolitaine, Koulibaly est très courtisé sur le marché des transferts, une affaire a suivre.

Today makes it 150 appearances in @SerieA for @kkoulibaly26! 💪🏻

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/s89pKtnr0Z

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 31, 2019