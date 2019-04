Mis à part l’éclatant succès en huitième de finale de la Coupe de Ligue (3 – 0) début mars face à Dakar Sacré-Cœur, l’AS Pikine n’avait plus gagné depuis la 13ème journée de la Ligue 1 StarTimes, un mois plus tôt (2 – 0 face à Mbour Petite Côte).

Même pour un promu cela faisait un peu long, surtout après un début de saison canon. Et voilà que l’AS Pikine a renoué avec la victoire ce dimanche, lors de la 19ème journée contre l’AS Douanes. Ce qui lui permet de consolider sa deuxième place derrière Génération Foot tenue en échec la veille par NGB (1 – 1).

A l’inverse, Teungueth FC continue son chemin de croix et s’est encore un peu plus enfoncée après sa défaite (0 – 1) chez la lanterne rouge, la Sonacos qui s’est donc bien remise d son camouflet face au Jaraaf. Le champion en titre qui, justement, a poursuivi sa remontée au classement en allant s’imposer à St-Louis face à la Linguère qui doit commencer à s’inquiéter de son avenir dans l’élite. Elle ne devance plus la Sonacos que de 3 longueurs (16 points contre 13) et est à 5 points du 12ème, l’AS Douanes pour qui rien ne va ces temps ci.

Quant au Stade de Mbour, il a connu un coup d’arrêt, battu qu’il a été à domicile qui plus est par le Dakar Sacré-Cœur qui renoue ainsi avec le succès. A noter la belle victoire du Casa Sports sur le Ndiambour qui, également, semble perdre pied petit à petit.

Tous les résultats :

Gorée – Mbour PC 1 – 1 ; NGB – Génération Foot 1 – 1 ; Stade de Mbour – DSC 0 – 1 ; Sonacos – Teungueth FC 1 – 0 ; Casa Sports – Ndiambour 3 – 1 ; AS Pikine – AS Douanes 2 – 0 ; Linguère – Jaraaf 0 – 1

LSFP