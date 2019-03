Le Real veut renouveler son effectif la saison prochaine. Ainsi, l’entraîneur français, Zinedine Zidane serait tombé sous le charme de l’attaquant sénégalais de Liverpool. Cet intérêt du club madrilène envers Sadio Mané a suscité plusieurs réactions, notamment chez les experts sénégalais du ballon rond. Et selon l’ancien international, Roger Mendy, Sadio Mané doit saisir cette opportunité et rejoindre Madrid.

« C’est une bonne idée pour Sadio Mané de rejoindre le Real la saison prochaine. Tout joueur rêve d’aller jouer dans ce genre d’équipe. Le Real est une excellente vitrine et c’est sûr et certain qu’il gagnera des titres avec la maison blanche. Liverpool est capable de gagner parce qu’il y a une bonne équipe. Mais, le Real n’est pas donné à tout le monde. C’est comme Barcelone.

Sadio doit rejoindre Madrid. C’est son mérite. Il est entrain de démontrer qu’il a le talent pour jouer dans toutes les équipes. Avec sa vivacité et les grands joueurs qu’il va trouver sur place, il va beaucoup apporter au Real. Actuellement, on ne peut pas citer les 5 meilleurs joueurs au monde sans Sadio Mané. C’est vraiment le bon moment ».

