Candidat pour une place qualificative en Europa League la saison prochaine, Everton a fait la bonne opération du weekend en allant s’imposer à West Ham (0-2). Auteur d’un très bon match, le numéro 17 d’Everton a juste imposé sa puissance devant l’équipe adverse.

Au terme de ce choc de la 32e journée de la Premier League, le milieu de terrain sénégalais aurait pu être nommé homme du match, du fait du bon nombre de balles récupérées ou interceptées. Mais c’est bien son ami et coéquipier, le brésilien Bernard qui a été désigné MOTM cet après-midi.

3 points away. Great team performance and congrats to my man @bernard for the MOTM you deserve it bro 🔵 #COYB pic.twitter.com/9IOhkW6Ftr

— Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) March 30, 2019