Dans un entretien accordé à Sud Ouest, Michel le Blayo a évoqué la nouvelle fonction des latéraux aux Girondins de Bordeaux et notamment celle de Youssouf Sabaly.

Alors que l’international sénégalais devrait connaître une nouvelle fois une place de titulaire avec l’absence de Sergi Palencia, qui s’est blessé en sélection, il doit apprendre un nouveau rôle surtout sur l’aspect offensif pour Michel Le Blayo même si Samuel Kalu peut aussi entrer dans la rotation : « Les derniers temps, ses prestations étaient plus moyennes, il était moins percutant, certainement à cause des blessures. Il est avant tout défenseur et doit apprendre un rôle surtout tourné vers l’avant. Mais il en est capable. Cela dépend de l’option choisie.

Il faudra certainement du temps au défenseur sénégalais pour s’adapter au système de jeu de son nouveau coach. Mais pour lui qui voulait partir du club lors du dernier mercato d’hiver, les choses peuvent paraître compliquées.

Web Girondins