Avec la petite folie qui risque de gagner le mercato estival, le Stade Rennais pourrait en profiter pour mieux vendre Ismaïla Sarr.

La bulle du mercato n’a pas fini de grandir. Avec des droits TV en constantes progression, le football continue de payer encore plus cher ses stars, et avec elles, les transferts dont elles font l’objet. Et d’ici quelques mois, plusieurs géants européens vont encore « doper » le marché avec des opérations XXL.

Plus de 50 millions ?

Par ricochet, le Stade Rennais pourrait profiter de cette « inflation » pour mieux vendre sa pépite, Ismaïla Sarr. Courtisé par Arsenal et le Borussia Dortmund, le Sénégalais pourrait partir pour un prix démentiel. Plus de 50 millions d’euros ? C’est possible. Si Zidane, Tuchel ou encore Guardiola font leur course à prix d’or, il va y avoir de l’argent en pagaille sur le marché…

Buzz Sport