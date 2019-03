Pour la première fois après son transfert de Hanovre 96 à Schalke, Salif Sané retourne chez son ancien club, ce dimanche dans le cadre de la 27eme journée de Bundesliga. Dans une interview avec schalke04.de, le défenseur sénégalais parle du duel qui va l’opposer à ses anciens partenaires, de l’élan positif après deux victoires avec le Sénégal et sa relation avec son nouveau sélectionneur, Huub Stevens.

Salif, après votre succès avec l’équipe nationale sénégalaise, prenez-vous cet élan dans les tâches à venir avec Schalke ?

En tout cas. Je suis revenu à Gelsenkirchen avec un sentiment positif. Nous avons remporté les matches de qualification pour la Coupe d’Afrique avec une victoire de 2-0 contre Madagascar, puis une autre victoire 2-1 contre le Mali en amical.

La Coupe d’Afrique joue-t-elle déjà un rôle dans votre avenir ?

Non, là, je suis concentré sur la situation du club. Il reste encore quelques mois avant la Coupe d’Afrique. Maintenant, il est important de relever la tête et sortir le club dans cette situation.

Dimanche, vous revenez à Hanovre pour la première fois depuis votre transfert. Un jour spécial pour vous ?

J’ai hâte de revoir de nombreux visages. À Hanovre, j’ai passé de très bon moment, mais je joue maintenant pour Schalke. Par conséquent, mon objectif est bien sûr de gagner contre mon ancien club.

Avez-vous toujours des contacts avec d’anciens coéquipiers ?

Je discute souvent avec beaucoup de gars.

Vous n’avez remporté qu’un seul de vos neuf derniers matches. Sentez-vous une pression particulière lorsque vous regardez le classement ?

La situation est tout sauf belle pour nous. Mais nous devons l’accepter. Je crois en nos qualités et je suis convaincu qu’ensemble nous sortirons de la situation actuelle.

La famille après les expériences négatives récentes ?

Ma famille est très importante pour moi. Surtout ma petite fille, elle me donne beaucoup de force, ce qui me réconforte après les défaites. La musique joue également un rôle important dans ma vie. Elle m’aide à me vider la tête.

Avez-vous beaucoup discuté avec Huub Stevens?

A cause des matches internationaux, j’ai à peine pu m’entraîner sous ses ordres. Notre formateur m’a appris comment il voyait mon rôle sur le terrain, quelles étaient mes fonctions et ce qu’il attend de moi. C’était une bonne conversation.

wiwsport.com