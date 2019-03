Âgé de 22 ans, le défenseur latéral droit sénégalais, Jean Jacques Ndecky est actuellement dans le club Allemand de Düsseldorf. Évoluant avec l’équipe B, le natif de Cap-Skiring se livre dans cet entretien avec wiwsport.

Comment êtes-vous devenu footballeur professionnel ?

Je dirais que je suis devenu footballeur grâce à Dieu et à mon Seigneur Jésus, qui dans les moments difficiles, m’ont toujours soutenu et montré le chemin et aussi grâce à mes entraîneurs et à ma famille. Il y a aussi mon frère qui a toujours été là pour moi. Il s’appelle Moïse et d’autres. Mais je pense que le plus déterminant, c’est aussi l’amour que j’avais pour le football. D’abord au début ce n’était pas facile avec les parents mais après, j’ai réussi à les convaincre grâce à mon talent. Il ne faut pas oublier les entraîneurs avec qui j’ai eu à travailler et à certains de mes frères.

Racontez-nous votre formation et votre parcours jusqu’en Allemagne ?

Mon parcours était un parcours pas facile car étant un petit enfant j’ai bien été battu à cause du foot mais quand on aime et qu’on veut réussir on ne doit pas abandonner. Je suis passé par l’école de football de Cap Skiring où il y a toujours eu de très bon talents. J’ai tout fait là-bas avant de rejoindre le Casa Sport qui ma aussi lancé au niveau professionnel au Sénégal.

Quelle est votre situation actuelle avec votre club ?

En ce moment ma situation n’est pas extraordinaire mais ça va qu’en même car je suis dans un club allemand et l’instant tout se passe bien. Au début c’était compliqué mais après quelques mois j’ai pu m’intégrer car il y a de très bon coéquipiers.

Quels sont vos objectifs pour cette fin de saison, et quelles sont vos attentes ?

Pour la fin de la saison j’aimerais d’abord parler avec mon club pour aller en prêt dans un autre club car j’ai besoin d’avoir davantage de temps de jeu. Dans le long terme, l’objectif c’est de jouer, de donner le meilleur de moi même et le reste Dieu et au contrôle car je veux inscrire mon nom.

Mais pour votre souhait d’être prêté, avez-vous déjà reçu des propositions concrètes ?

Pour l’instant je me concentre sur ma saison avec Düsseldorf. Il y avait des propositions mais là je suis plutôt concentré sur mon club. Mais il est sûr qu’avec mon retour en sélection nationale, les sollicitations ne vont pas tarder.

(propos recueillis par Jean Joseph Nicolas)