La course phare du grand prix de l’assemblée nationale, comptant pour la 9eme journée, des courses hippiques, opposera les chevaux du Groupe 2, ce dimanche, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thies. Avec 56 chevaux repartis dans les 4 différentes épreuves à disputer, la course du Groupe 2 polarisera l’attention des puristes.

Le gagnant de cette course succèdera à Diané, intégré dans le Groupe 1 cette saison. Cette course promet une grande rivalité entre Rafet Njort, Le maire et Niody. Ces chevaux, au vu de leurs performances actuelles, ont des arguments pour larguer la concurrence.

Vainqueur de la précédente journée, Le Maire essayera de confirmer face à de très sérieux prétendants à la première place. Le cheval du maire Pape Diop aura fort à faire, surtout face à Rafet Njort de Sakhir Thiam, auteur deux victoires en autant de sorties et Niody. Le cheval d’Oumar Bao Junior, potentiel candidat, est crédité d’une victoire. Une cagnotte de 2 millions est en jeu dans cette course phare.

stades