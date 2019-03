Cheikh Mbengue révèle que sa relation avec son ancien club, Saint-Etienne, s’est détériorée suite à sa décision de disputer la Coupe d’Afrique 2017 avec le Sénégal.

Selon lui, les dirigeants des Verts n’étaient pas d’accord qu’il aille à la Can. « Il y a eu plein de choses. Je suis arrivé et me suis blessé dès le premier match. Quand je reprends, je joue et ça se passe plutôt bien. Et puis il y a la Coupe d’Afrique des Nations (Gabon 2017) à laquelle je participe. Les dirigeants ne sont pas d’accord et se fâchent, car ils ne voulaient pas que j’aille à la Can », a-t-il confié dans un entretien accordé à 13football et exploité par Senego. Le défenseur international sénégalais d’ajouter : « Ils me font comprendre qu’à mon retour, je ne jouerai pas. En même temps, c’est le discours habituel des clubs ».

Manque de bol, le latéral gauche revient de la Can blessé. « C’est une année difficile. Entre-temps, on change de coach (Mai 2017, Christophe Galtier est remercié et remplacé par Oscar Garcia ….) je joue un petit peu. On rechange de coach (Nov 2017 Oscar Garcia est remplacé par Julien Sablé) et là encore, je joue un peu jusqu’en début Janvier 2018 et puis je me blesse. A partir de cette période, l’équipe tournait et je n’ai plus rejoué jusqu’à mon départ », a-t-il confié.

Senego