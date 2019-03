Les supporters de l’AS Pikine qui comptaient voir ce dimanche, à domicile au stade Alassane Djigo, leur équipe tenter de mettre fin à sa longue série de matches sans victoire vont devoir déchanter. En effet, le club de la proche banlieue de Dakar s’est vu notifier par le directeur exécutif de la LSFP que son match contre l’AS Douanes, comptant pour la 19ème journée de la Ligue 1 StarTimes, sera joué à huis-clos. Une décision qui découle du PV n°11 de la séance du 16 mars 2019 de la commission de Discipline de la LSFP.

Celle ci avait statué sur les faits intervenus lors du match Jaraaf – AS Pikine de la 15ème journée de la L1, disputé au stade L.S. Senghor le 18 février 2019. La commission avait été déclaré que « l’AS Pikine écope de deux matches à huis clos dont un avec sursis ». C’est ainsi qu’au regard de l’article 16 des Dispositions générales des règlements du football professionnel, le club pikinois devra jouer son match contre l’AS Douanes en l’absence de tout spectateur.

Concrètement, cela signifie qu’un dispositif spécial sera mis en place pour cette rencontre. Dans une autre correspondance adressée au club sanctionné, il est annoncé que « le nombre de personnes autorisées à entrer dans le stade est de 30, y compris le chauffeur du bus ». A cet effet, un contrôle strict sera effectué au portail du stade. En outre, « chacune de ces personnes aura droit à un badge qui lui sera remis à son arrivée et qu’elle doit restituer à la fin de la rencontre ». Il est aussi mentionné dans ce dispositif organisationnel que « chaque équipe comprendra 5 dirigeants qui disposeront de badge » et enfin que « les remplaçants devront effectuer leur échauffement derrière le camp de leur équipe ».

On rappelle que lors de ce match Jaraaf – AS Pikine de la 15ème journée, l’arbitre avait sifflé un penalty en toute fin de partie qui avait permis aux « Vert et blanc » de s’imposer (1 – 0). Des incidents avaient suivi, au coup de sifflet final, entrainant quelques dégradations du stade L.S.S et des actes de violence qui n’avaient pas épargné Djibril Fall, le coach de l’AS Pikine qui avait été sérieusement blessé à la main.

