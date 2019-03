A moins de trois de la prochaine CAN « Egypte 2019 » Aliou Cissé semble avoir en tête l’ossature de son équipe qui devrait prendre part à la 32e édition du plus grand tournoi de football en Afrique.

La grand-messe du football africain approche et les places deviennent de plus en plus chères. Si les uns ont la certitude d’aller en Egypte, d’autres sont toujours en ballottage. Pour figurer parmi les vingt-trois Lions devant prendre part à la CAN 2019, il faudra le confirmer à chaque journée de championnat, d’ici la publication de la liste.

Questionnée sur la probabilité de la sélection, Aliou Cissé révèle quelques éléments. « L’ossature de l’équipe est là, maintenant il y a trois à quatre places qu’on peut disputer pour la prochaine CAN. D’ici au mois de juin, d’autres choses peuvent se passer. Prions pour que les joueurs soient en bonne santé et qu’il n’y ait pas de surprise pour qu’on puisse aller à la CAN avec la meilleure équipe su Sénégal », assure le sélectionneur du Sénégal.

Cependant si à la pointe de l’attaque ou encore dans les buts, les choses se précisent de plus en plus, tel n’est pas le cas au milieu de terrain, où la concurrence est de mise entre les relayeurs. Seuls quatre voire cinq joueurs « sont assurés » d’aller en Egypte, où se tiendra les joutes continentales.

Mis à part le milieu de terrain du FC Everton, Idrissa Gana Gueye, Papa Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye ou encore Alfred Ndiaye ou peut-être Krepin Diatta, le technicien sénégalais devra faire face aux autres joueurs de cette ligne médiane qui tentent de bousculer la hiérarchie. C’est le cas de Mamadou Loum Ndiaye du FC Porto, auteur d’une bonne prestation face au Mali, au Stade Léopold Sédar Senghor pour sa première en équipe A. L’ancien milieu de terrains des « Koto-Boys », finalistes de la CAN 2015 a rendu une copie propre aux cotés de Cheikh Ndoye, dans un match au parfum de derby finalement remporté par le Sénégal (2-1).

Pour sa polyvalence, le capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté pourrait échapper à la concurrence et se repositionner dans l’axe centrale, aux côtés de Kalidou Koulibaly ou encore de Salif Sané. D’autres Lions comme Sidy Sarr, Henri Saivet, Stephane Badji ou Amath Ndiaye Diedhiou gardent peu de chances pour figurer dans la liste des 23 Lions qui connaîtront leurs sorts dans les semaines à venir.

wiwsport.com