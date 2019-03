Après son nul obtenu face à Troyes (0-0), le FCSM de Omar Daf l’a remporté ce vendredi à Niort dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2. Une victoire qui fait beaucoup de bien au technicien sénégalais.

Ce vendredi, les Doubistes ont fait honneur à leur maillot en allant chercher les 3 points à Niort (0-1). Et même si Sochaux est parvenu à se créer plus d’opportunités que son adversaire au cours de la première période, le jeu sochalien était loin d’affoler le compteur de but ! La délivrance est finalement venue de à la 76e minute de jeu.

Les hommes de Daf sont récompensés de leurs efforts et peuvent savourer une victoire qui leur permet de n’être actuellement plus barragistes.

