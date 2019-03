Dans l’équipe type de la Ligue 2 française lors de la 28e journée, Arial Mendy est titulaire sur le côté droit de la défense du RC Lens. Formé à Diambars depuis l’âgé de 14 ans, il a signé son premier contrat professionnel à Lens en 2018.

Cette saison, il a joué 10 matchs avec l’ancien club d’El Hadj Diouf et Ferdinand Coly. Dans cet entretien avec wiwsport.com, le défenseur sénégalais revient sur son parcours, ses ambitions avec son club et avec l’équipe nationale du Sénégal.

Peux tu revenir sur ton parcours…

Déjà je rend grâce à Dieu pour tout. J’étais à Diambars depuis l’âge de 14 ans, j’ai passé de belles années dans cet institut qui a tout fait pour moi dans l’aspect sportif et éducatif. J’ai signé ici(Lens) en 2018,un grand club Français que je rêvais joué depuis tout petit.

Justement comment cela se passe avec Lens, ton premier club professionnel ?

Tout va bien Dieu merci. Je m’adapte bien car au début c’était pas facile mais c’est comme ça. Quitter le Sénégal là où il fait 30 degré et venir en Europe qui fait plus froid, ce n’est pas évident mais on s’accroche.

Comment tu trouves le club et la Ligue 2 française ?

C’est un grand club avec beaucoup de grands joueurs passés comme Varane,Aurier, ect. Notamment les sénégalais comme El Hadj Diouf, Omar Daff, Ferdinand Coly Pape Diop… Un championnat très physique qui demande beaucoup d’exigences, et aussi Tactique.

Tu es satisfait de tes performances depuis ton arrivée ?

Oui je suis fier mais je sais que j’ai beaucoup de choses à améliorer pour espérer arriver au plus haut niveau. Je suis jeune et conscient. Donc j’essaye de tout faire pour être prêt et après le reste c’est entre les mains de Dieu.

Quel est ton objectif avec Lens ?

C’est d’aider l’équipe à retrouver sa place qui est la Ligue 1 et prendre plus de points possible.

Et l’objectif d’Arial dans sa carrière ?

J’essaye le mieux possible de progresser. Je veux jouer un jour dans un très grand club qui est mon club de rêve.

Et quel est club de rêve ?

C’est Chelsea, mon club de rêve est Chelsea.

Comment étaient tes débuts dans le professionnalisme ?

Cela s’est bien passé et j’étais déjà préparé à cela avec mon ancien club au Sénégal Diambars. Pour moi il faut être professionnel car dans ce milieu sa demande beaucoup de sacrifices pour y arriver.

Tu as des ambitions de jouer avec l’équipe nationale du Sénégal A ?

(Rire) Bien sûr c’est tout un rêve de retrouver la sélection. J’avais déjà gagné les jeux africains en espoir. Mais je suis pas pressé ça viendra seul. Mon ambition un jour est de remporter la coupe d’Afrique avec le Sénégal et marquer l’histoire du pays.

Quel est le match qui t’a le plus marqué avec Lens ?

Pour l’instant c’est contre Metz. C’était un match qui était trop tactique et qui demandait beaucoup de concentration.

Tu as évolué avec Diambars au Sénégal, comment tu trouves le championnat sénégalais ?

Le championnat sénégalais demande beaucoup d’efforts physiques car tu fais beaucoup de duels. Sur le plan financier, ce n’est pas facile sinon il y’a de très bons joueurs.

Ton idole ?

Mon idole est Sergio Ramos.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)