On se demandait les raisons de son absence, lorsque Joseph Koto avait publié sa liste de joueurs pour les éliminatoires de la prochaine CAN u23 2019 et des Jeux Olympiques 2020. Lui, c’est Mouhamed Loum, le jeune milieu de terrain sénégalais de Fortuna Köln II, en Division inférieure Allemande. Le jeune prodige sénégalais s’est exprimé via un entretien avec Wiwsport.

Sociétaire du club allemand, SC Fortuna Köln II, Mouhamed Loum (20 ans) a manqué les deux derniers matchs des u23 de Joseph Koto. Une absence qui n’a pas un goût amer chez le jeune joueur sénégalais. « Le Coach Dabo m‘avait appelé pour m‘envoyer une invitation pour le compte de la CAN u20 2019, mais j‘étais déjà âgé de quelques mois de plus, c‘est pour cela que je n‘ai pas intégré la tanière. Après j‘ai été en contact avec Koto, et il a voulu m’appeler mais malheureusement telle n‘a pas été le cas. Je n‘étais pas fâché, parce que le Sénégal a tellement de bons joueurs qui méritent aussi d‘être appelés », affirme Mouhamed Loum.

Et sur l‘élimination des Lionceaux, Loum défend bien le coach Joseph Koto. Car pour lui, le football sénégalais manque un peu de professionnalisme. « Ce n’est pas la faute de l‘entraîneur. Parce que, quand on prépare des matchs importants, on a besoin de faire des matchs amicaux. Mais les u23 n‘avaient même pas eu des matchs de préparations et on a vu des joueurs qui venaient à la veille du départ pour aller à Conakry. Il faut respecter le football si tu veux que le football te respecte. Et pour l‘équipe, Koto a convoqué de très bons joueurs mais c‘est l’aspect collectif et l’efficacité qui nous ont manqué« .

Au vu de son leadership dans son club, et de son jeune âge, Mouhamed Loum peut bien être tenté de se naturaliser allemand. Mais il est ferme sur cette question, seul le Sénégal fait battre son cœur. « Non parce que je n’ai pas les papiers allemands et je n’en ai pas besoin« , rétorque Loum, tout court.

Jusqu’à ce jour amateur et pensionnaire de la réserve de son club, Mouhamed Loum ne manque pas tout de même d’objectifs pour cette saison. « Nous sommes deuxième dans notre championnat et je suis le deuxième meilleur butteur, l‘objectif c‘est de terminer partout premier incha’Allah. Je suis le troisième plus jeune joueur de l‘équipe et ils m‘ont donné le brassard, ils comptent vraiment sur moi et je ne vais pas les décevoir incha’Allah« .

