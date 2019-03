L’attaquant a émis son souhait de rester dans le club italien. En prêt avec option d’achat, le numéro 11 des nerazzuri va être très compétitif lors des prochaines sorties du club pour rester en Italie.

Selon le site Usasports, Keita Baldé a 3 matchs pour s’assurer que les Nerazzurri signeront l’attaquant cet été. Ces defis seront la reception de Eintracht, ce jeudi 14 mars pour le compte des 8e de finale retour de l’Europa league. Le derby face au Milan Ac prévu le dimanche 17 mars et la rencontre face à la Lazio qui aura lieu le 31 mars.

Ces rencontres seront importants pour le club qui est à la 4e place du classement à 11 journée de la fin. L’enjeu sera important aussi pour l’avenir de Keita. Il a disputé 21 matchs (toutes compétitions confondues) avec l’Inter et a inscrit 4 buts. Longtemps laissé sur le banc puis mal en point ces derniers temps, il n’avait réussi à briller que lors du match face à Frosinone où il a réalisé un doublé et une passe décisive (13eJ). L’ancien pensionnaire de la Masia a été élu « Homme du match » par la ligue italienne de football professionnel, à la fin du match. Il avait alors lâché à la fin du match: « Quand je suis titulaire, je me sens bien. J’ai une grande confiance et je peux aider l’équipe ».

Il faudra qu’il retrouve cette confiance pour convaincre les nerazurri de lever sa clause libératoire incluse dans son prêt en provenance de l’AS Monaco (34 M€). Marotta tentera de convaincre Monaco de réduire le nombre de réclamations, mais l’attaquant devra également s’avérer un élément valable et fiable pour l’avenir du club.

La même source nous informe qu’en l’absence d’Icardi (en discussion avec le club pour rétablir sa place dans l’équipe) et de Lautaro Martinez (suspendu) contre les Allemands, l’Inter pourrait utiliser Keita Baldé, dans une position centrale, comme cela s’est déjà produit à d’autres moments de sa carrière. Une opportunité qu’il ne faudrait certainement pas louper!

wiwsport.com