Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a rendu public la liste des 25 Lions qui répondront à l’appel pour le match de la dernière journée des Éliminatoires de la CAN 2019.

Si la sélection de Sada Thioub, ailier droit de Nîmes Olympique, était jusqu’à hier prévisible, l’absence de Samuel Grandsir, interroge plus d’un. En effet, en début d’année, les conseillers du joueur de Monaco prêté cet hiver à Strasbourg ont d’après des sources rencontrer Aliou Cissé. D’après les mêmes sources, le jeune attaquant natif d’Evreux aimerait porter le maillot de l’équipe nationale du Sénégal.

Contrairement à Sada Thioub qui fêtera sa première sélection au prochain regroupement de la Tanière à Dakar, Samuel Grandsir manquera à l’appel, peut-être pénalisé par son faible temps de jeu et ses pauvres performances jusqu’ici. Du haut de ses 22 ans, Grandsir devra encore prendre son mal en patience. A quelques mois de la plus prestigieuse compétition footballistique africaine, l’ancien Troyen voit alors ses chances réduites pour prendre part à cette prochaine CAN.

Mais d’ici là, il reste encore quelques mois de compétition et si les statistiques ou les performances du jeune joueur franco-sénégalais s’améliorent, le coach Cissé fera certainement appel à lui. Du moment que la sélection aura besoin de ses meilleurs éléments et Samuel Grandsir est un joueur très talentueux.

