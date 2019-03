Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cisse a publié une liste de 25 joueurs qui participeront à la rencontre contre le Madagascar, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019.

Mais également le match Amical contre l’équipe malienne prévu le 26 Mars prochain au stade Lat Dior de Thiès. Sur cette liste, nous notons

l’absence des joueurs ayant participé à la dernière Coupe du monde en Russie.

Notamment le défendeur Kara Mbodj et le gardien du but du Horaya Ac Khadim Ndiaye. Mais également des lions qui brillent actuellement en club à l’image de Papis Demba Cissé, Babacar Khouma et Assane Diousse.

Pourtant, ces lions n’ont qu’un seul rêve retrouver leurs places dans la Tanière à quelques mois de la coupe d’Afrique des nations, Egypte 2019. C’est dans cette mouvance que wiwsport.com vous présente les grands absents de la liste Aliou Cissé.

Khadim Ndiaye: Titulaire indiscutable avec son club Horoya Ac, Khadim est absent depuis la dernière campagne des lions en Russie. L’ancien

gardien de but de la Linguère de Saint-Louis etait revenu dans la tanière sous l’ère Aliou Cissé après deux ans d’absence.

Kara Mbodji : Zappé juste après la coupe du monde, il n’a toujours pas signé son retour dans la Tanière. Malgré ses bonnes performances avec Anderlecht depuis son retour. Kara Mbodj faisait partie des leaders technique de cette équipe d’Aliou Cissé. Il a joué à la dernière CAN avec Koulibaly dans l’axe.

Papi Djilabodji : Le sociétaire de Guingamp a été également zappé par le sélectionneur. En tension dans sa carrière, Papy cherche du temps de jeu et veut revenir dans la sélection.

Sidy Sarr : De même que le jeune lion, il n’est pas titulaire indiscutable à Lorient mais a fait de belles prestations lors de ses rentrés en jeu face au Soudan. Le milieu de terrain sénégalais était

venu pour se faire une place dans l’entrejeu sénégalais.

Saliou Ciss : Sélectionné pour la coupe du monde, il n’a pas pu participer à cette compétition pour blessure. Depuis lors , le

sociétaire d’Anger est introuvable dans la Tanière. Saliou Ciss ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Cissé.

Adama Mbengue : Il avait pris la place de Saliou Ciss lors de la coupe du monde. Adama Mbengue est aussi zappé par Aliou Cissé pour cette double confrontation.

Assane Diousse : Il a retrouvé le temps de jeu à Chievo Verone en Serie A , depuis son départ de Saint-Étienne. Assane l’a annoncé, il veut jouer la CAN 2019. Le milieu de terrain sénégalais doit accélérer la cadence pour rejoindre rejoindre l’équipe.

Babacar Khouma : Titulaire indiscutable en club, Babacar Khouma a également disparu. Et pourtant il avait un avenir prometteur dans cette équipe nationale du Sénégal.

Papis Demba Cisse : Il fait partie des attaquants sénégalais les plus prolifiques en ce moment. Malheureusement Cissé n’a été appelé.

