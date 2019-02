Certes, le Sénégal peut compter sur les jambes de Diao Keita Baldé, Sadio Mané, Mbaye Diagne et consort, mais la venue d’un autre attaquant à l’instar de Lys Mousset serait aussi un grand bénéfice pour la tanière des Lions. Après la confirmation sur les origines sénégalaises du capitaine Rennais, Benjamin André, wiwsport a également appris que l’attaquant de Bournemouth aurait un père sénégalais.

Connu sous le nom de Lys Mousset, l’attaquant de 22 ans a pourtant Mendy dans son curriculum. Sur cette photo (en dessus) qui date de 2015, l’attaquant avait marqué un superbe but quelques secondes seulement après son entrée sur le terrain, permettant à son équipe de s’imposer 3 buts à 1 face à l’équipe de Bourg-en-Bresse.

Lys portait les couleurs du Sénégal sur ses poignets, à l’époque où il jouait à Havre AC (Ligue 2 / France) tout comme Ferland Mendy (France) et Joseph Mendes. Oui, une photo qui pourrait sans doute confirmer les liens de ces trois joueurs avec le Sénégal. Si Lys n’a jusque-là pas encore joué en sélection A de la France ou du Sénégal, son ancien coéquipier et ami Ferland a quant à lui fêté sa première sélection en Bleu contre l’Uruguay, le 20 Novembre 2018. Par contre, Joseph Mendes, âgé de 27 ans à lui choisi de jouer pour la Guinée-Bissau, pays avec lequel il pourrait disputer sa première coupe d’Afrique des Nations, puis que les Djurtus (8 points) sont premiers de leur poule et sont à une victoire de la qualification pour Egypte 2019.

Formé à Havre AC, Mousset a terminé la saison 2015-2016 à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs avec 14 réalisations. Avant de rejoindre le championnat anglais.

A l’heure actuelle, le natif de Montivilliers peine à s’imposer du côté de Bournemouth, actuel 10e de Premier League avec 33 points. Jamais titulaire, l’attaquant courtisé par Nantes qui souhaite le faire signer depuis début janvier est entré en jeu à 15 reprises en Premier League cette saison pour aucun but inscrit. Selon toujours notre source le joueur ne porte plus les couleurs du Sénégal sur ses poignets depuis un certain moment. Et c’est peut-être pour des raisons personnelles.

Toutefois, le joueur n’a jamais manifester son intérêt pour l’équipe nationale du Sénégal. Mais « les couleurs qu’il portait sur ses poignets par le passé peuvent être révélatrices d’un amour pour le pays d’origine », explique Chérif Sadio, reporter et chroniqueur sportif.

wiwsport.com