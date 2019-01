Pisté par plusieurs clubs européens depuis des mois, Kalidou Koulibaly va finalement rester à Naples jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur sénégalais était très suivi par le Manchester United qui avait fait une offre de 100 Millions d’euros.

Mais le club italien a préféré maintenir son défenseur central. Koulibaly cité comme l’un des meilleurs défenseurs au monde a donc pris la décision de rester avec Napoli. Il veut gagner des titre avec son club, notamment la Serie A avant de quitter.

« J’ai envie de gagner des titres avec le Napoli. Il y’a beaucoup de clubs qui s’intéressent à moi, c’est beaucoup plaisant, on verra ce qui se passera demain mais pour moi le plus important c’est Napoli et pour l’instant je veux finir ces 6 mois le mieux possible », annonce le défenseur sénégalais au micro de canal football club.

