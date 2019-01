L’international sénégalais fait preuve de prudence dans la course au titre en Angleterre. Il est focalisé sur sa saison avec Liverpool.

C’est l’année ou jamais pour Liverpool. Les Reds n’ont jamais été autant en mesure de remporter la Premier League. Ils n’ont jamais semblé aussi armés et en aussi bonne position depuis quelques saisons, et ce malgré la puissance incontestable de Manchester City. Liverpool compte quatre points d’avance sur son principal concurrent, les Citizens, ce qui laisse un peu de marge mais pas trop à la fois. Dans un entretien accordé à Marca, Sadio Mané n’a pas voulu mettre la charrue avant les boeufs et considère qu’il est encore prématuré de parler de titre.

« Nous allons voir, nous allons bien, mais honnêtement, il est un peu tôt pour en parler. Nous avons beaucoup de matchs à venir, il reste 15 matches, et nous devons y aller les uns après les autres. Nous ferons de notre mieux pour apporter le titre aux fans. Au-delà de ça et peu importe ce qui se passe, jouer dans ce club est une chose incroyable et tout le monde qui parle de nous est positif. Nous essayons d’être meilleurs tous les jours et nous avons acheté des joueurs clés pour renforcer notre équipe. Nous avons plus de possibilités de jeu qu’il y a un an, c’est clair« , a indiqué l’international sénégalais.

« Battre Salah pour le meilleur joueur d’Afrique ? Mon objectif est de remporter la Premier League ensemble maintenant. Nous verrons ce qui se passe dans la Coupe d’Afrique avec mon pays, le Sénégal. C’est l’avenir et je me concentre uniquement sur le présent avec mon club. Mon but préféré cette saison ? Sûrement que j’ai récemment marqué contre Arsenal. C’était un grand but et j’espère en mettre encore plus de cette importance », a poursuivi Sadio Mané

L’ailier de Liverpool a expliqué la plus grande solidité défensive des Reds cette saison : « Non nous avons une meilleure défense et c’est grâce à toute l’équipe. Nous défendons des attaquants au gardien de but. Y compris moi et les attaquants ? Oui, moi, Firmino, Salah, et de là jusqu’au gardien. De Shaqiri et Fabinho à Van Dijk et Alisson. Nous sommes une équipe unie« . Il a aussi évoqué le choc contre le Bayern : « C’est un match où il faudra être très concentré. Nous respectons beaucoup le Bayern Munich, mais nous avons notre truc et nous pouvons battre n’importe qui. Ce sera compliqué pour les deux équipes« .

Sadio Mané a encensé Jürgen Klopp et espère faire encore mieux à titre personnel : « C’est un grand entraîneur et une grande personne. Il nous parle toujours beaucoup et essaie de nous rendre heureux sur le terrain. Essayez de nous améliorer et de nous motiver à nous améliorer chaque jour. Comment j’ai fait pour améliorer mes statistiques ? J’ai travaillé très fort. Mais je veux marquer de plus en plus et donner plus de passes décisives« .

