Il a déjà purgé des deux matches de suspension. Kalidou Koulibaly sera d’attaque ce weekend à San Siro ou Naples va défier Milan Ac. Une ville où il a essayé des cris racistes contre l’inter.

Gennaro Gattuso, l’entraîneur milanais, l’a évoqué : « Koulibaly est un champion, l’un des plus puissants du monde, et le public de San Siro en a vus tant et applaudis tant. Notre public , je veux voir 65 000 personnes applaudir les quelques supporters, » lit-on sur record.

wiwsport.com