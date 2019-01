Le débat sur le racisme fait rage dans l’actualité du football. Surtout du côté de ceux qui l’ont vécu. Demba Ba en a parlé à coeur ouvert dans un entretien avec Record. Pour l’attaquant, le respect est primordial pour éradiquer ce fléau.

Sur le racisme, Demba Ba ne prend pas le dos de la cuillère pour en parler. : «Le problème est très profond. Les gens là-bas ont leur culture, leur éducation et leur manière de voir les choses. Aujourd’hui, on veut changer tout cela et personnellement, je pense que ce sera très difficile. Quant à ce qui est arrivé à Kalidou Koulibaly, il faut dire que c’est malheureux. Le racisme est en train de prendre des proportions inquiétantes et les gens font semblant de ne rien voir».

Victime de racisme dans son ex club (pour le moment), Shangai Shenshua en chine, il dénonce le comportement de certains joueurs. «Je l’ai vécu à Shangai. Ce qui est encore plus rageant, c’est qu’aprés coup, c’est un Noir qui joue dans l’équipe adverse qui vient vous voir et vous dis: Ne t’inquiètes pas, ce n’est rien, laisse tomber. C’est ce qui m’est arriver et c’est abominable. Il y’a un joueur noir de l’équipe adverse qui, au lieu de parler au joueur qui m’a balancé des insanités, vient me demander de laisser tomber».

Pour changer les choses, Demba BA invite les joueurs à se respecter entre eux : «Qu’ils se respectent eux-mêmes. Le jour où ils vont se respecter, ils forceront le respect des autres» lâché t’il.

Il ajoute : «C’est pourquoi je dis qu’en tant qu’ Africain, si on ne se respecte pas, la bataille contre le racisme n’est pas gagné».

