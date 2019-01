Le ministre des Sports de la Guinée, pays hôte de la can 2025, a déclaré hier ne pas vouloir co-organiser cette compétition. Alors que le président de la fédération sénégalaise Augustin Senghor annonçait il y’a quelques jours la volonté du Sénégal de co-organiser cette can avec la Guinée et la Gambie.