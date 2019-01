L’académie Dakar Sacré-Cœur a reçu du beau monde ce jeudi. L’ambassadeur de la France au Sénégal, S.E.M Christophe Bigot et le joueur Légende du club partenaire, l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou étaient présents dans les locaux, a appris Wiwsport via le site officiel de l’académie.

Parrain du partenariat entre l’Olympique Lyonnais et Le Dakar Sacré-Cœur, Sidney Govou et Son Excellence Monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, étaient ce jeudi présents à l’académie de foot. Sidney Govou trouve que l’Olympique lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur ont des similitudes dans leur style de jeu. Actuellement à Dakar pour un séjour, l’ancien attaquant de Lyon (élite française) a salué le travail effectué par le club sénégalais. « Je suis très heureux de ce partenariat et du travail déjà effectué. J’ai remarqué que ça joue de la même manière avec de la technique et de la vitesse dans le jeu », a-t-il dit.

Une occasion saisie par les différentes parties du partenariat, pour souligner la vivacité de leur projet, notamment avec des actions pour le développement de la boxe ou encore du basketball. « Ce serait bien que des formateurs de Dakar SC viennent à Lyon et que les autres puissent avoir la possibilité de venir ici. C’est bien de voir ce qui se fait de bon chez l’autre et essayer de l’adapter », a-t-il préconisé, estimant que c’est dans les échanges qu’on arrive à de meilleurs résultats. “Il n’y a pas de modèle établi mais Lyon est un label reconnu”, a rappelé le parrain de Dakar Sacré-Cœur dont l’OL est le partenaire depuis 2015.

Interrogé à ce sujet, le président délégué de Dakar Sacré-Cœur, Mathieu Chupin s’est dit heureux de constater que l’ancien attaquant de l’OL a noté cette “marque de fabrique” renvoyant à Lyon.“Nous avons regardé et adoré le style de jeu de l’OL avant la signature de notre partenariat”, a-t-il fait savoir.

Il souligne que l’ambition est de suivre les pas de cette équipe française qui allie la formation à la pratique du beau jeu tout en faisant de bons résultats. Signé une première fois en 2015, le partenariat entre les deux entités a été prolongé jusqu’en 2021.

Une belle visite à l’instar de ces images, riche en perspectives pour l’académie Dakar Sacré-Cœur.

Visite de @BigotDiplo au @DakarSacreCoeur en compagnie de la légende de l'Olympique Lyonnais, @GovouSidney, parrain du partenariat @OL /DSC !

L'occasion de souligner la vivacité du projet avec des actions également pour le développement de la #boxe ou encore du #basketball ! pic.twitter.com/LLxXsLDD6i — France au Sénégal (@FranceoSenegal) January 24, 2019

wiwsport.com