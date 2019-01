La Mauritanie, qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations, veut se frotter aux Lions avant le début de la compétition. Confirmant l’information, le Directeur technique national (Dtn) de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), a fait savoir que le Sénégal n’a pas encore donné sa réponse dans ce sens.

‘’Les deux parties sont en discutions. On va se décider dans les jours à venir’’, a déclaré Mayacine Mar, en marge du premier stage organisé par la Fsf en faveur des entraineurs des clubs évoluant en National 1. Il en a profité pour féliciter les Mourabitounes qui ‘’progressent dans le football, au vu des résultats obtenus au niveau de leur équipe A’’.

Le Dtn s’est également prononcé sur le choix de l’Egypte pour l’organisation de la Can 2019. Pour lui, la compétition est toujours difficile quel que soit le pays organisateur. ‘’Le contexte égyptien ne nous émeut pas. Bien au contraire, on va se donner les moyens de bien se préparer et de s’imposer dans cette compétition’’, a dit M. Mar.

Ce dernier s’est également prononcé sur le dernier match du Sénégal contre Madagascar, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Malgré la qualification déjà acquise, le Dtn estime que cette rencontre est importante pour l’équipe du Sénégal. ‘’Ce n’est pas un match de gala. On va le jouer ici à Dakar devant notre public. C’est une grosse affiche et on fera de bons résultats’’, a-t-il précisé.

Enquête Plus