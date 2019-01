Enfin, une bonne nouvelle pour l’équipe nationale de Karaté qui était bloquée depuis des jours au Sénégal pour un problème de billet. Une solution a été finalement trouvée pour les athlètes qui sont au Sénégal.

François Diouf, Saliou Diouf et Abdourahmane Moundor Sene vont finalement rejoindre le groupe en France ce soir. Ces athlètes sénégalais qui n’avaient pas de billets pour faire le déplacement, ont pu trouver une solution ce mercredi alors que l’open de Paris démarre vendredi.

La solution ne serait pas venue du ministère des Sports qu’ils interpellaient, explique Jules Ba Diallo, secrétaire général adjoint et chargé du marketing : » Les athlètes vont décoller ce soir et c’est sur fonds propres. Nous avons demandé de l’aide et le peuple sénégalais a répondu. Retenons que les athlètes sont partis avec leurs propres moyens. »

Toutefois, il précise que les athlètes Nogaye Diop et Mame Amina Dione (filles) ne seront pas du voyage : « Il n’y a que les garçons qui sont partis parce qu’on avait pas assez de billets. Alors on a préféré miser sur ceux qui étaient mieux placés sur le classement. C’est vraiment dommage que les deux filles ne puissent pas y aller mais on n’a pas le choix. »

Occasion saisie par la fédération pour remercier les personnes qui ont appuyé les athlètes : « On remercie tout le monde. Les athlètes croient en eux. Par exemple quand tu es à la 11e place du classement, si tu rates l’open de Paris, tu peux perdre beaucoup de points et te faire devancer. Ces athlètes se sont sacrifiés. »

D’ailleurs, le capitaine de l’équipe nationale de Karaté a fait une déclaration exclusive sur wiwsport.com. Abdourahmane Moundor Sene se réjouit de la solidarité de la famille du karaté.

« La fédération a su réunir encore une fois la famille du karaté autour de l’essentiel. Grâce à l’appui de la fédération sénégalaise de karaté et des bonnes volontés de la famille du karaté, trois athlètes pourront participer à l’open de Paris.

Nous sommes heureux de voir toute la famille du karaté se mobiliser autour de l’équipe nationale pour réussir le défi de la participation à l’open de Paris.

Même si je trouve dommage qu’on en arrive là, je suis fier et reconnaissant envers toute la famille du karaté pour cet élan de solidarité et je reste confiant qu’ensemble on peut être plus fort. Paris c’est le premier rendez-vous de l’année, on espère que des mesures seront prises pour que les prochains opens se passent dans de meilleures conditions. (prochain RVD est en février à Dubaï)

J’en profite encore pour lancer un appel à tous les boudokas à l’unisson. Tokyo 2020 est un rendez-vous historique qu’on ne se doit pas de rater et il n’y a qu’en étant unis autour de l’essentiel qu’on y arrivera. »



