Balla Gaye 2 et Modou Lo ont tenu leur dernier face to face ce mardi soir à la TFM. Après la victoire du lion de Guédiawaye sur le Rock des Parcelles Assainies, les deux lutteurs ont finalement fait la paix.

On a assisté à un combat qui était attendu par le monde de la lutte. Balla Gaye 2 et Modou Lo sont les deux lutteurs les plus populaires de l’arène. Il y’avait de la tension entre les deux. Après des mois de « guerre » entre les deux camps, les deux champions se sont retrouvés pour faire la paix.

Balla a félicité Modou et l’encouragé. Il reconnait que son adversaire du 13 janvier est un champion, un lutteur courageux qui a fait ses preuves dans l’arène pour arriver à ce niveau.

« Modou est un grand champion qui a beaucoup fait dans l’arène. Il a été brave et j’ai qu’il s’est très bien préparé pour ce combat. Je sais que ce qu’il a fait sur ce combat, il ne l’a jamais fait. Il a une préparation particulière, tout comme moi. Donc, il n’a pas démérité car il n’a jamais reculé durant le combat. J’ai été meilleur et Dieu m’a donné la victoire. Je lui souhaite bon courage et bonne chance pour son prochain combat », annonce Balla Gaye 2.

Modou Lo aussi a de son coté félicité le lion de Guédiawaye qui l’a battu pour une deuxième fois. Le rock des Parcelles Assainies estime que Balla est un grand lutteur avec d’énormes qualités. « Balla n’est pas mal. Il a été bon car c’est un grand lutteur. Il l’a prouvé. Sa victoire est méritée car Dieu l’a voulu ainsi. Je lui souhaite une bonne continuation. Que ce succès lui porte bonheur ».

