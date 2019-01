En l’absence de Christian Manga, le ‘’roi’’ de cette compétition, Bertin Tendeng, sociétaire du Casa Sport est sorti vainqueur, ce samedi, du semi-marathon d’Oussouye.

Les rideaux sont tombés sur la 10e édition du semi-marathon d’Oussouye qui s’est tenu ce samedi dans la capitale du ‘’Kassa’’. Porté par le Syndicat d’initiatives du Tourisme de Casamance, avec le soutien d’Eiffage Sénégal, l’édition 2019 a enregistré la participation de plusieurs jeunes athlètes en provenance de la région de Ziguinchor, mais également de Dakar. Les personnes en situation de handicap ont ouvert le bal sur une distance de 5 kilomètres. Elles ont été suivies par les plus jeunes. Le clou de l’événement, qui participe de la promotion du tourisme et de la destination Casamance, a été l’épreuve de 10 kilomètres.

En messieurs, la course a été remportée par le sociétaire du Casa Sport, Bertin Tendeng en 40 minutes 17 secondes et 83 tierces. Chez les dames, la Togolaise Anaming Mahèza, venue de Dakar, a ravi la palme en 44 minutes 27 secondes et 41 tierces. ‘’Mon vœu le plus ardent est de trouver un bon club qui puisse me prendre en charge’’, a-t-elle déclaré à la fin de la compétition. Le président du Syndicat d’initiatives du Tourisme de Casamance s’est réjoui de la tenue de cette édition.

‘’Outre la promotion de la destination Casamance, le semi-marathon d’Oussouye est un cadre que nous offrons aux jeunes pour leur permettre de s’exprimer. Cette manifestation est aussi une occasion de découvrir de jeunes talents’’, a expliqué Augustin Diatta. Les forces de défense et de sécurité ainsi que l’administration locale ont beaucoup contribué au succès de cet événement inscrit en bonne place dans l’agenda sportif de la région méridionale du pays.

