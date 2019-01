Le club de Louga a un nouvel entraineur. Ce qui a suscité une rumeur disant que Cheikh Nguirane, le pompier de service aurait rendu le tablier. wiwsport.com a tendu le micro au concerné qui explique les raisons.

Coach avez vous démissionné?

Non cette information est fausse. Je suis toujours le directeur technique du club. J’assurais l’intérim suite au départ de Aly Male, c’est ce que j’ai fais avec Malick Diop. Mon rôle en tant que DTN est de gérer l’équipe quand je n’ai personne pour le faire. Maintenant j’ai cherché quelqu’un pour le faire, je l’ai trouvé.

Qui est le nouvel entraineur du club?

Il s’appelle Assane Diallo. C’est l’entraineur principal donc je retourne à mon poste. C’est un bon entraineur et je crois qu’il a les qualités pour diriger le club.

NDLR: Nous avons joint le nouvel entraineur qui préfère réagir suite à la réunion du club qui se tient lors de la publication de cet article.

Vous êtes toujours à votre poste de directeur technique?

Oui bien sur. J’ai été joueur et entraineur dans ce club. Je suis un lougatois donc je serais toujours là pour le club. D’ailleurs vous me verrez samedi à Dakar. Je vais assister au match Jaraaf vs Ndiambour. C’est l’information à retenir. Je serais là.

wiwsport.com