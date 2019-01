La 6e et dernière fenêtre des éliminatoires pour la coupe du monde 2019 aura lieu en Cote d’ivoire. La FIBA l’a désigné pour l’organisation de cette compétition.

Du 22 au 24 février 2019, la Cote d’Ivoire particulièrement la ville d’Abidjan va accueillir l’ultime étape des éliminatoires de la coupe du monde. Logé dans le groupe F, Maleye Ndoye et ses coéquipiers ont besoin d’une victoire pour se qualifier à la coupe du monde Chine 2019.

Les lions sont à la deuxième place du groupe F où sont logés le Mali, le Rwanda, la République Centrafricaine, et le Nigeria. Il ne reste plus que deux places pour la zone Afrique. Les qualifications du mois prochain clôturent une campagne de qualification pour la Coupe du Monde FIBA ​​de Basket-ball 2019 qui a débuté en novembre 2017. Jusqu’à présent, le Nigéria, la Tunisie et l’Angola ont remporté les trois premiers billets pour l’Afrique devant les 32 nations engagées en Chine 2019.

Avec cette décision, Abidjan devient la huitième ville africaine – après Maputo, Dakar, Luanda, Lagos, Tunis, Le Caire et Yaoundé – à accueillir les qualifications des seize pays africains.

wiwsport.com