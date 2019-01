View this post on Instagram

Desde estas líneas, quiero expresar mis más sinceras disculpas a la SD Ejea y al aficionado del mismo Club por la conducta que tuve durante el partido de ayer. En un momento de nervios, cuando estábamos con el resultado en contra intentando remontar el partido, no tuve un comportamiento acertado y lo reconozco y quiero reiterar mis disculpas por ello. Quiero denunciar también que mi acción, intentándole arrebatar el balón a un aficionado para realizar el saque de banda, llega después de ser objeto de numerosos y reiterados insultos y cánticos racistas que no se deben tolerar nunca en un campo de fútbol.