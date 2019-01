Il a réussi à faire monter l’équipe Hommes de l’ASCVD en National 1. Aly Ngoné Niang, champion d’Afrique 1997, meneur de l’Asfo et de l’Us Gorée analyse le championnat masculin dés la première journée. Il répond aux 5 questions de wiwsport.com.

Quelle analyse faites vous des poules ?

La poule A est plus difficile. Elle regroupe les plus grandes équipes comme l’AS Douanes, l’Asfa. La poule B est moins compliquée. Seuls l’UGB et le Duc sont des ténors, peut être aussi le Louga BC. Donc c’est moins compétitif.

Avec le nombre d’équipes cette saison, il faudra se mettre au travail du début à la fin. Seul le travail va faire la différence cette saison. Et les clubs doivent songer à mettre dans de bonnes conditions les joueurs. C’est quelque chose qui se reflète sur le travail.

Es ce qu’il y’a des équipes prenables?

Elles ne sont pas faciles à jouer mais peuvent avoir les mêmes qualités. Plus explicitement, elles sont jouables mais pas prenables., il y’a beaucoup d’équipes qui ont le même niveau. Par exemple, Ville de Dakar, Sibac ,Mermoz , Rail et As Thies.

Quelle est l’équipe redoutable?

Pour moi c’est la Douane. Avec le renfort effectué, c’est la meilleure équipe actuellement. Et je pense qu’ils vont conserver leur titre cette saison. Certes le Duc s’est renforcé, mais la Douanes est solide.

Avez vous des prévisions pour les distinctions personnelles?

Sur les distinctions particulières en fin de saison, je pense que le roi peut être un douanier. Pour la reine et la révélation, il faudra attendre la fin de saison.

wiwsport.com (propos recueillis par Nafy Amar Fall)