Remarquant que 8.000 personnes avaient été débitées de leur compte OrangeMoney sans réussir à suivre le combat Balla Gaye 2 / Modou Lô en pay-per-view, Orange a procédé au remboursement.

Le Pay-per-view n’a pas fonctionné comme il se devait, dimanche dernier, lors du combat Balla Gaye 2 / Modou Lô. Les raisons ? Le public n’est pas habitué aux nouvelles technologies, le système n’est pas encore complètement à point, le réseau téléphonique est parfois non adapté ou insuffisant et les Sénégalais achètent tardivement les codes lors des événements.

Ce qui par conséquent, a créé un encombrement des réseaux. Il y avait trop de difficultés de connexion pour acheter les codes. Du coup, vers 16 heures dimanche dernier, il y avait 1000 personnes par minute sur le réseau pour avoir accès à la plateforme et vers 19 heures, le nombre était monté à 3.000 par minute. A ce propos, plus de 130.000 demandes n’ont pas abouti.

Ceux qui avaient acheté leur code et qui n’ont pas pu accéder à la plateforme, Orange leur a remboursé leur argent. Ainsi, le montant total de ce remboursement s’élève à 16 millions FCFA. La société de téléphonie mobile aurait donc reconnu qu’il y a eu environ 8.000 personnes qui n’ont pas pu se connecter. « On a remboursé 16 millions FCFA aux personnes qui ont été débitées et qui n’ont pas reçu de code. Orange leur a envoyé un SMS et a crédité leur compte des 2.000 FCFA« , a confié un ingénieur en informatique qui a travaillé dans le système du pay-per-view.

SUNULAMB