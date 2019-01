C’est maintenant officiel ! Baye Oumar Niasse a été prêté à Cardiff City pour six mois, en provenance d’Everton. Le club Gallois a procédé à la présentation du joueur sénégalais cette matinée dans les locaux du Club Cardiff, a appris Wiwsport.

Baye Oumar Niasse, l’international sénégalais, qui a rejoint Everton en provenance du Lokomotiv Moscou en février 2016, vient de rejoindre le club gallois de Cardiff City en prêt jusqu’à la fin de saison. Oumar portera le maillot numéro 29 pendant son séjour dans le sud du Pays de Galles.

S’adressant exclusivement à Cardiff City TV , Oumar a déclaré: «Je suis vraiment ravi d’être à Cardiff City. Ayant entendu parler du manager par d’autres joueurs et de l’avoir rencontré plus tôt dans la journée, je savais que c’était le bon choix pour moi. D’autres clubs étaient intéressés, mais j’étais convaincu que c’était là que je voulais venir », a déclaré l’international sénégalais. Il poursuit ses premiers propos en saluant les efforts du Président de Cardiff City, qui a déployé tous ses moyens pour le faire venir au club gallois. « J’aimerais remercier le directeur et M. Ken Choo d’avoir travaillé si dur pour rendre le transfert possible. J’ai hâte de commencer. »

Ken Choo , Directeur exécutif et PDG, s’est quant à lui réjouit de l’arrivée de l’attaquant des Lion de la Téranga : « Nous sommes ravis d’avoir Oumar avec nous pour le reste de la saison et nous sommes impatients de le voir sur le terrain vêtu du maillot Bluebirds. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que cet accord soit possible et je voudrais remercier Oumar et ses représentants pour avoir travaillé avec nous afin de le voir ici à Cardiff », s’exprime le président malaisien au micro de Cardiff TV.

Une nouvelle aventure de six mois pour Baye Oumar Niasse qui tentera de se relancer, et pourquoi pas convaincre le club, Cardiff City à le chiper aux Toffees d’Everton.

wiwsport.com