Tranchant cette saison, Opa Nguette espère épingler une première montée à son palmarès avec le FC Metz. Pensez-vous que le succès à Clermont (2-3), que vous retrouvez ce vendredi, a été fondateur cette saison ? « Décisif, oui. On était mené, mais on a réussi à renverser tout ça et à gagner. C’était un match important pour la suite. contre une équipe à l’aise techniquement et assez propre avec le ballon. » Le FC Metz a de l’avance au classement et des adversaires qui lâchent des points. Ne craignez-vous pas un relâchement ? « On essaie de faire abstraction et de continuer notre chemin. Ce n’est pas parce qu’on est en bonne position qu’on va se relâcher. On essaie, entre guillemets, de maintenir la pression pour rester sur notre lancée. Le piège serait de se dire qu’on est tranquille. Il ne faut pas se relâcher. Plus tôt on montera, mieux ce sera. » Vous n’avez jamais marqué plus de quatre buts dans une saison. Et vous avez déjà atteint ce total… « Je peux mieux faire. Il reste beaucoup de matches ! Franchement, c’est l’année où je me sens le mieux, physiquement comme dans mon jeu. Mais j’ai beaucoup travaillé et le coach a tout fait pour que je progresse. » Dans quel domaine ? « Le placement surtout, la manière de recevoir le ballon et de me positionner dans les zones où il y a moins de joueurs. » Vous êtes moins blessé également. « Un peu moins, oui. C’est vrai que les blessures ont beaucoup joué dans ma carrière. Avec mon jeu, malheureusement, je prends beaucoup de coups, et j’ai eu des soucis musculaires… » Votre apport défensif est rarement mis en avant mais réel. Comment l’appréhendez-vous ? « Je suis attaquant, je n’aime pas forcément défendre, mais je suis prêt à faire l’effort pour aider l’équipe. Parce que je me dis qu’il faut bosser pour le collectif et gagner le match tout simplement. »

« La montée, une première » Vous serez en fin de contrat cet été. Avez-vous une idée de la suite ? « L’avenir le dira. Moi, je vais tout faire pour bien finir cette saison. Il y a eu des sollicitations, des discussions avec le club, mais je laisse mon conseiller s’en occuper. Mon objectif, c’est d’abord la montée. Ce serait une grande joie pour moi car ce serait une première. J’ai toujours joué le maintien jusqu’ici. » Et vos objectifs statistiques ? « C’est personnel. » Pourquoi un attaquant ne répond jamais à cette question ? « Parce que s’il n’atteint pas son objectif, ce n’est pas bon (sourire). » Pour finir, comment jugez-vous votre entente avec Thomas Delaine dans le couloir gauche ? « On est complémentaire. Il défend, il attaque, il sait tout faire. Et il prend souvent ma place ! Il me dépasse régulièrement… Mais quand je dois envoyer le ballon, je sais qu’il sera là. » Lequel est le plus rapide ? « Il faut faire une course ! »

wiwsport.com avec le Républicain Lorrain