Annoncé pourtant avec insistance du côté du Casa Sports, Diomansy Kamara est revenu sur les raisons qui lui ont fait prendre du recul par rapport à ce projet.

La rumeur laissait croire pourtant que l’ancien international sénégalais, Diomansy Kamara était désormais membre de la direction du club de Casa Sports, mais l’ancien Lion a apporté des éclaircissements par rapport à ce bruit, dans un entretien accordé à la chaîne 13TV.

Selon Diomansy Kamara, il y avait bien eu des pourparlers, mais les discussions n’ont pas abouti. « C’est vrai que j’ai du prendre du recul par rapport à différentes activités sur lesquelles j’étais entrain de travailler, notamment sur la question de Casa Sports, on m’avait sollicité mais finalement les discussions n’avaient pas abouti, j’ai de très bons rapports avec Pierre Atépa Goudiaby qui est entrain d’investir dans le club et le président Sané; donc on est en discussions mais je ne travaillerai pas avec eux cette année. Même si j’ai des jeunes là bas, au Casa. Comme je l’ai dit, l’essentiel c’est de faire avancer le football sénégalais... », révèle Diomansy à 13TV.

Des propos qui laissent entendre que les deux parties n’excluent pas une collaboration dans le futur. Surtout que l’ancien joueur de Bolton a des jeunes dans le club Casaçais.

