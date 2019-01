Une nouvelle arrivée se dessine du coté de la Tanière avec l’enrôlement probable de Sada Thioub, en vue de la 6e et dernière journée des éliminatoire de la Can 2019 prévue à Dakar, le 22 mars prochain contre Madagascar, selon le journal Record.

« Le joueur formé au Stade Malherbe de Can a été supervisé par les émissaires d’Aliou Cissé. Les notes parvenues au coach seraient plus que convaincante. Et, pour la réception des barea, il pourrait être la surprise du chef. En absence de Amath Ndiaye Diedhiou dont la saison est terminée pour cause de blessure. Le sélectionneur voudrait voir de visu le comportement du natif de Nanterre et avoir une idée assez exhaustive de son rendement », lit-on.

wiwsport.com