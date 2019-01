Birame Gningue a confirmé que le combat Modou Lo vs Eumeu Sène aura bel et bien lieu. Le manager et parrain du Rock des Parcelles Assainies estime qu’ils ont donné leur accord de principe à l’organisateur de ce combat.

« Le contrat sera signé officiellement le 1er février prochain. Mais nous avons déjà donné notre accord de principe au promoteur », dit-il dans une interview avec pikini. Le combat ente le roi des arènes et Modou est ficelé par Moustapha Diop, le DG de Okay.Africa.

Modou Lo avait battu Eumeu Sène en 2014. Les deux lutteurs vont s’affronter pour un combat revanche certainement au mois de juillet prochain.

