Blessé avant la trêve internationale, le sénégalais du Stade Rennais va bientôt rejoindre ses coéquipiers selon record.

Abdoulaye Diallo est de plus en plus proche d’un retour. S’il n’a pas pris part à la dernière sortie du Stade Rennais, le portier sénégalais va bientôt voir le bout du tunnel. Il a fini toute sa rééducation et a commencé à s’entraîner avec le préparateur physique de l’équipe bretonne.

Avant de contracter une blessure aux quadriceps, Diallo était choisi comme numéro 1 par Julien Stephan, le nouvel entraîneur des rennais. Il avait pourtant réussi trois Clean sheet en fin d’année contre Lyon, Dijon et Astana en Europa League.

wiwsport.com