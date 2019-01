Et pour le jeune fans d’Everton, Eddie Ratcliffe, un tel rêve est devenu réalité lorsque le milieu de terrain Sénégalais Idrissa Gueye a répondu à son appel.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le fait de discuter avec FaceTime avec votre joueur préféré d’Everton?

Le supporter d’Everton âgé de 10 ans, a choisi l’international sénégalais comme favori à Goodison Park et a été stupéfait lorsque Gueye a répondu à l’appel via Instagram.

Une discussion qui a été aimée et partagée sur les réseaux sociaux par des milliers internautes.

When your 10 year old decides why not try and live chat with @IGanaGueye and he actually answers and chats with him for 5 minutes. Thanks @IGanaGueye you made your biggest fan very happy 👍 pic.twitter.com/6tKvhRiiF0

— Gareth Ratcliffe (@N9GJR) January 17, 2019